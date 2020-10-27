اغتيال رئيس مجلس مدينة الصنمين عبد السلام الهيمد

اغتال مسلحون مساء أمس رئيس مجلس مدينة الصنمين جراء إطلاق النار عليه في ريف درعا الشمالي.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على عبد السلام الهيمد رئيس مجلس مدينة الصنمين بمنطقة السوق في المدينة ما أدى إلى استشهاده وإصابة شخص آخر بجروح.



مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو أكد للوكالة أن الهيمد وصل إلى مشفى الصنمين العسكري مفارقاً الحياة بعد إصابته بطلق ناري ومعه شخص آخر أصيب بطلق ناري في القدم ويتلقى الإسعافات اللازمة.



وتشهد محافظة درعا بشكل متقطع أحداث أمنية مماثلة في محاولة من بعض المسلحين لتوتير الأجواء في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.



وفي تموز الفائت اغتال مسلحون مدير ناحية الحراك في ريف درعا الرائد غيدق إسكندر بعدة طلقات نارية أثناء قيامه بتفقد المراكز الانتخابية في ناحية الحراك.



