الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة
العثور على مقبرة جماعية قرب حقل العمر في ريف دير الزور
الهجوم الروسي الأكبر منذ 2015: استهداف أنقرة... عبر «فيلق الشام»
أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
قتلى وجرحى جراء استهدافات مجهولة لحراقات النفط السوري المسروق شمالي البلاد
ميليشيا “قسد” تقتحم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها
موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا
البحرية الروسية ترافق ناقلة النفط الإيرانية “سماح” إلى سورية
استشهاد المشرف العام على المركز الدولي لمواجهة التطرّف الشيخ محمد عدنان أفيوني
الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب

اغتيال رئيس مجلس مدينة الصنمين عبد السلام الهيمد

اغتال مسلحون مساء أمس رئيس مجلس مدينة الصنمين جراء إطلاق النار عليه في ريف درعا الشمالي.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على عبد السلام الهيمد رئيس مجلس مدينة الصنمين بمنطقة السوق في المدينة ما أدى إلى استشهاده وإصابة شخص آخر بجروح.

مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو أكد للوكالة أن الهيمد وصل إلى مشفى الصنمين العسكري مفارقاً الحياة بعد إصابته بطلق ناري ومعه شخص آخر أصيب بطلق ناري في القدم ويتلقى الإسعافات اللازمة.

وتشهد محافظة درعا بشكل متقطع أحداث أمنية مماثلة في محاولة من بعض المسلحين لتوتير الأجواء في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

وفي تموز الفائت اغتال مسلحون مدير ناحية الحراك في ريف درعا الرائد غيدق إسكندر بعدة طلقات نارية أثناء قيامه بتفقد المراكز الانتخابية في ناحية الحراك.