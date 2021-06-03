إعادة الاتصالات إلى ٥ مراكز على محور البسيط في اللاذقية

عادت الاتصالات وخدمة الانترنت إلى ٥ مراكز اتصال هاتفي في اللاذقية على محور البسيط بعد مد “كبلات” جديدة بدلاً من التي تعرضت للسرقة.



وقال مدير الاتصالات في اللاذقية أحمد الحايك: أدت سرقة الكبل الضوئي والنحاسي على محور البسيط إلى تعطل الاتصالات في عدة مراكز وهي كرسانا، وعين البيضا، والقنجرة، وصليب التركمان، وبلوران، حيث توجهت الورشة الفنية إلى المحور المذكور لإصلاح العطل وإعادة الاتصالات هناك.



وبين الحايك أن القطع كان قطع الربط الخارجي وهذا يعني أن جميع الاتصالات الداخلية ضمن المقاسم كانت تعمل ولكن الاتصالات الخارجية كانت مقطوعة لأن الاتصال خارج المقاسم يحتاج للدخول على دارة ربط خارجية وهي ماتسمى دارة نقل قطرية.



وختم الحايك أن المديرية أعادت تمديد أكبال جديدة بدلا من التي تم سرقتها و عملت على إصلاح الأعطال وأصبحت كل المراكز في الخدمة.



يذكر أن كابلات الاتصالات الضوئية والنحاسية في محافظة اللاذقية تعرضت للعديد من السرقات في الآونة الأخيرة.









