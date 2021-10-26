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إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون اعتداءاتهم

واصلت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتداءاتها على المناطق والقرى الآمنة بأرياف حلب واللاذقية والجزء المحرر من ريف إدلب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” في إدلب نفذت 10 اعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتوزعت بواقع 6 خروق في محافظة إدلب وواحد في اللاذقية و3 في حلب.

وأعلنت الدفاع الروسية أمس أن إرهابيي “جبهة النصرة” نفذوا 7 اعتداءات من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه المناطق الآمنة.