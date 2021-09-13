إخماد حريق اندلع في حراج نبع الطيب بمنطقة الغاب

أخمدت فرق وآليات الإطفاء اليوم حريقاً اندلع في حراج قرية نبع الطيب في منطقة الغاب بريف حماة الغربي.



وذكر رئيس مركز حماية الغابات في شطحة ناهل سليمان أنه على الرغم من وعورة تضاريس المنطقة وشدة الرياح تم إخماد الحريق وتطويق النيران.



من جانبه بين رئيس دائرة الحماية في منطقة الغاب سامر عيسى أن عدد الحرائق التي نشبت في حراج منطقة الغاب منذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ 30 حريقاً 70 بالمئة منها بفعل القذائف الصاروخية التي تطلقها المجموعات الإرهابية المسلحة مشيرا إلى أنه يجري التعاون مع وحدات إطفاء الغاب ووحدات الجيش العربي السوري في إطفاء الحرائق.



وتقدم 136 طالباً وطالبة من متفوقي شهادة التعليم الأساسي دورة 2021 في التاسع من أيلول الجاري لاختبار القبول الثالث الخاص بالمركز الوطني للمتميزين وذلك في مقره بجامعة تشرين في اللاذقية.