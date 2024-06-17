السيطرة على حرائق بعدة منازل متفرّقة

صرّح قائد فوج إطفاء حماة العميد ثائر الحسن بأنه نشب حريق في منزل بحي الورور، مرجعاً سببه إلى ماس كهربائي، حيث تمت السيطرة عليه وإخماده من قبل عناصر الفوج.

وتابع: لم تحدث خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات، والآن يتم تبريد المكان.

وأشار العميد الحسن إلى أن فوج إطفاء حماة أخمد عدة حرائق هذا اليوم، منها حريق في حديقة منزل امتد إلى داخل المنزل في غرب المشتل، وحريق منزل في حي الدباغة، إضافةً إلى حريق خرابة في شارع النيل، وحريق شجر وعشب في قرية كفر قدح.

ونوه بأن جميع الحرائق تمت السيطرة عليها وإخمادها، فيما تم تلقي بلاغ حريق أعشاب وأشجار زيتون في قرية تل قرطل، ولا توجد معلومات حول الأضرار كون عمليات الإخماد لم تنته بعد.

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