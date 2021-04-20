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أوكرانيا تواصل مناوراتها قرب الحدود الروسية

أعلنت أوكرانيا أمس طرد دبلوماسي روسي اعتبرته "شخصاً غير مرغوب فيه"، في وقت واصلت فيه قواتها مناورات برية بالقرب من الحدود مع روسيا.

وفي رد على إجراء مماثل اتخذته روسيا في حق قنصل أوكراني، أعلنت كييف عن طرد دبلوماسي روسي في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية "أوليغ نيكولينكو": "إن الوزارة أرسلت مذكرة تعلن مستشاراً في سفارة روسيا في كييف شخصاً غير مرغوب فيه، أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد".

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت نشرت فيه روسيا عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية في إطار "تدريبات عسكرية" لمواجهة "تهديدات" حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذي تطمح كييف للانضمام إليه.

وقد استمر القصف المتبادل والاتهامات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لموسكو.

وواصل الجيش الأوكراني مناوراته البرية على جبهة دونباس قرب الحدود الروسية، في حين اختتم تدريباته البحرية في البحر الأسود.

وكان الجيش الأوكراني أعلن الأحد عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر جراء إطلاق نار من قبل المقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا.