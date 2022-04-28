لقاءات عراقية - إيرانية رسمية لبحث ضخ الغاز والديون

التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي يوم أمس، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران.



كما توجه وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، إلى طهران أيضاً على رأس وفد لمناقشة استئناف ضخ الغاز لمحطات الطاقة العراقية وبحث سداد الديون العراقية لوزارتي الطاقة والنفط في إيران.

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان لها أمس أن كريم «سيعقد عدة اجتماعات مع الجانب الإيراني لبحث موضوع إطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أصدر الاثنين، توجيهات جديدة لإنهاء مشكلة استيراد الغاز الإيراني وإعادة ضخ كمياته المتفق عليها قبيل زيارة وفد حكومي عراقي إلى طهران، فيما توقعت وزارة الكهرباء حصول اتفاق ثنائي ينهي المشكلة، مشيرة إلى أن حجم المديونية يتجاوز 1.6 مليار دينار.

