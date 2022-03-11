العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ16

11-03-2022

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ16

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا

دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ16 وسط استمرار الجيش الروسي في تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية وتهديد غربي بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

ميدانيا

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