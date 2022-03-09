 الولايات المتحدة تستثني اليورانيوم من حظر استيراد الطاقة الروسية

09-03-2022

 الولايات المتحدة تستثني اليورانيوم من حظر استيراد الطاقة الروسية

نقلت وسائل إعلام عن مصادر أن الحظر الذي فرضته السلطات الأمريكية على واردات الطاقة الروسية لا يسري على إمدادات اليورانيوم.

وقالت المصادر بهذا الشأن: "صناعة الطاقة الأمريكية تعتمد على روسيا وحليفتيها كازاخستان وأوزبكستان، حيث تتلقى حوالي نصف اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية الأمريكية"، وذلك لعدم وجود أي إنتاج في الوقت الحالي  لليورانيوم في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية في خطوة منفردة من واشنطن على خلفية الأزمة الأوكرانية.

من جانبها، أعربت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن القلق من أن يؤدي امتناع الجانب الأمريكي عن واردات الطاقة الروسية إلى تقلبات في الأسواق العالمية.

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...