روسيا تعرب عن دهشتها من انحياز لبنان ومطالبته بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

أوضحت السفارة في بيان بموقعها على فيسبوك "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث علما بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".

وأضاف بيان السفارة "في هذا الصدد نعلن أن أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلها نظام كييف بعد تنصله من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولا سيما اتفاقيات مينسك، إضافة إلى أن روسيا لم تشن حربا بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف فخامة الرئيس روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين باستقلالهما".

وأكد البيان أن "روسيا تسعي دوما لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها".

وأدان لبنان أمس الخميس ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية" ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.