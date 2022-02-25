تركيا تؤكد طلب أوكرانيا إغلاق البوسفور والدردنيل

أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو​، أن بلاده تلقت من أوكرانيا طلباً رسمياً، بإغلاق ​مضيقي البوسفور​ والدردنيل، أمام مرور السفن الحربية الروسية.

وقال الوزير التركي إن أحكام اتفاقية مونترو واضحة ودقيقة للغاية، وحتى اليوم، لم تتردد تركيا في الامتثال للاتفاقية.

ولفت أوغلو إلى أن "الحرب التي لا تكون تركيا جانباً فيها يمكن اتخاذ إجراءات ضد الدول المشاركة فيها، يمكن لتركيا تقييد مرور السفن الحربية عبر المضائق".

وتابع: "مع ذلك، تنص اتفاقية مونترو أيضاً على أن سفن الدول المشاركة في الحرب يمكنها العودة إلى قواعدها".

وكانت الحكومة الأوكرانية طالبت أمس تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، على خلفية شن موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

وذكر السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، على حساب السفارة في "تويتر": "أتوجه إلى الإدارة التركية بطلب مساعدة أوكرانيا.. نطالب بإغلاق البوسفور والدردنيل".

وسبق أن كشف بودنار مؤخراً في حوار مع وكالة "رويترز" أن أوكرانيا في حال تعرضها للغزو من قبل روسيا، ستتوجه إلى تركيا بطلب إغلاق البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.

وكانت تركيا أعلنت أمس تأييدها لأوكرانيا بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية، مما قد ينعكس تدهوراً في علاقاتها مع الروس الذين تجمعهم بها ساحات عمل مشتركة كثيرة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن القوات الروسية تمكنت من إسقاط طائرتين من نوع "بيرقدار"، التي كانت اشترتها أوكرانيا من تركيا في وقت سابق.