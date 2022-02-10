مكافحة اللاذقية تقبض على مهرب مخدرات في ريف دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على شخص في ريف دمشق وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية حول قيام شخص بمحاولة نقل مواد مخدرة من محافظة ريف دمشق ليتم توزيعها ونقلها إلى باقي المحافظات ومنها محافظة اللاذقية.

وتوجهت دورية من فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية إلى محافظة ريف دمشق وقامت بتوقيف المشتبه به تحت جسر يبرود وهو على متن سيارته الخاصة نوع (كيا ريو ) تبين أنه يدعى ( ي . ص) وبتفتيش سيارته عثر فيها على كميات من المواد المخدرة ( الحشيش والهيروئين والكوكائين ) كما عثر في صندوق سيارته على دولاب احتياطي محكم الإغلاق بمادة لاصقة ومملوء بمادة الحشيش المخدر فتم استخراج المادة، وبلغت كمية المواد المخدرة حوالي خمسة كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر وثلاثمائة وأربعة عشر غرام من مادة الهيروئين المخدر، وحوالي ستة غرامات من مادة الكوكائين المخدر وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة ونقلها على متن سيارته مقابل المنفعة المادية لصالح شخص آخر متواري.

وتم حجز السيارة المذكورة ومصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف باقي المتورطين في القضية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



المصدر : وزارة الداخلية