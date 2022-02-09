وفاة طفل  يتيم  الاب و الام نتيجة سقوطه  مع دراجته في مجرى نهر نبع الشيخ حسن

شهدت بلدة الكفرون بريف طرطوس مساء أمس حادثة مفجعة أودت بحياة الطفل محمد علي العكش ابن الحادية عشرة ربيعاً نتيجة سقوطه نحو الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم في مجرى نبع الشيخ حسن .

وتفيد مصادر أهلية أن الطفل كان على دراجته الهوائية وهو يتجه نزولاً نحو النبع وفجأة اندفعت بسرعة نحو النهر وسقطت مع الطفل في النهر وفور انتشار خبر سقوطه توافد إلى المكان الكثير من شباب القرية و رغم قوة جريان النهر نزلوا فيه بحثاً عن الطفل وبدؤوا بالبحث شبراً بشبر وكانوا موزعين بين النهر وضفته ومعهم الأدوات اللازمة وتمكنوا من الوصول لمكان غرقه في أقل من ساعة و أخرجوه من المياه بطريقة تنم عن جبروت و قوة هؤلاء الشباب .

ويقول الطبيب الشرعي غياث علي الذي كشف على الطفل بعد انتشاله :عند وصولنا قمنا فورا بمحاولة انعاش قلبي رئوي مع الفريق الطبي لكن رغم المحاولات العديدة لم يستجب قلب الطفل البريء للانعاش فقد كان مفارقاً الحياة قبل انتشاله بنحو عشر دقائق .

يذكر ان الطفل يتيم الأب والأم وهو من مواليد حلب ويسكن مع جده في الكفرون منذ بداية الأحداث بعد وفاة والده ووالدته وقد قرر جده نقل جثمانه لحلب غداً في سيارة تابعة لمنظومة الإسعاف لدفنه فيها وسيودعه أبناء الكفرون وزملاؤه صباح الغد الوداع الأخير وسط حزن شديد عليه .



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