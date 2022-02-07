60 ألف ليرة سعر غالون المازوت في السوق السوداء

تتنظر مئات العائلات في اللاذقية المسجلة على مخصصاتها من الدفعة الثانية لمازوت التدفئة أن تصلها «رسالة» المادة المدعومة بالسعر العادي بعد أن تضاعف سعرها في السوق الحر «السوداء» عدة مرات.

وذكر أحد المواطنين أن سعر الغالون لمادة المازوت في السوق السوداء بات يباع بحوالي 60 ألف ليرة، بعد أن كان قبل أيام بـ40 ألفاً، متسائلاً عن طمع تجار الأزمات بالقول: ألم ينته طمعهم ولن يشبعوا من اجتثاث جيوبنا حد الصفر! في كل مرحلة يمتصون دمائنا سواء في برد الشتاء أو غيره من دون حسيب ولا قريب.

وطالبَ مواطنون بزيادة مخصصاتهم من مادة المازوت لتعود 200 ليتر كما كانت في سنوات سابقة، ما يقضي وفق رأيهم على السوق السوداء ويمنع الإتجار بالمادة على حساب تدفئة أولادهم سواء في المنازل أم المدارس التي كما وصفها البعض بأنها غير مهيأة للأجواء الشتوية، مشيرين إلى أن 100 ليتر من المازوت طوال العام لا تكفي لعدة أيام في ظل البرد القارس وما تشهده المحافظة من عواصف ثلجية.

مصدر مسؤول في فرع محروقات اللاذقية أكد الاستمرار بتوزيع مخصصات مازوت التدفئة للمسجلين على المادة في المحافظة، مشيراً إلى أن نسبة التوزيع بلغت حتى تاريخه 23 بالمئة.

وذكر المصدر أنه منذ بدء عملية توزيع مازوت التدفئة في 21 الشهر الماضي، بلغ عدد البطاقات المسجلة نحو 320044 بطاقة، مؤكداً أن التوزيع يتم وفقاً للرسائل من دون تدخل العامل البشري.

وأشار المصدر إلى أن التوزيع يتم حالياً في ريف المحافظة ويشمل كل المحاور في المناطق من جبلة والقرداحة والحفة وطريق حلب وطريق كسب.

وبين أن التوزيع يتم من خلال 76 محطة وقود يرتبط بها 90 صهريجاً، بمعدل صهريج لكل محطة على الأقل، مبيناً أن التوزع الجغرافي لهذه المحطات ساهم في زيادة مناطق التوزيع في الجبل والسهل بالوقت نفسه.

مازوت المدارس

وفيما يخص عملية توزيع المازوت للمدارس، أكد مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل أن نسبة التوزيع للمدارس في مجمل المحافظة بلغت نحو 89 بالمئة حتى تاريخه، مبيناً أن العملية في طور الاستئناف بعد توقف خلال الفترة الماضية لاقتصار التوزيع على المازوت المنزلي وفقاً لتوجيهات الحكومة خلال العاصفة الثلجية الماضية.

وأشار أبو خليل إلى أن تسليم مازوت المدارس في ريف المحافظة وطوق المدينة انتهى بشكل كامل بنسبة 100 بالمئة، في حين تبقى عدد من مدارس المدينة يتم استئناف تسليمها المادة بالتنسيق مع شركة محروقات، مبيناً أنه تم توزيع 625 ألف ليتر من أصل نحو 741 ألفاً حتى تاريخه.

وحول وجود حالات سرقة لمازوت المدارس، أشار أبو خليل إلى تعرّض إحدى مدارس ريف المحافظة إلى سرقة جزء من كميات المازوت من خلال خلع الباب وكسره وسرقة جزء من كمية المازوت بعد كسر القفل الخاص بالخزان المخصص للمادة، مؤكداً أنه تم إعلام الجهات المختصة التي تقوم بالإجراءات اللازمة.

وشدد مدير التربية على معالجة أي خلل يتم الإبلاغ عنه سواء عبر التوجه إلى المديرية أو عبر منصات المديرية على مواقع التواصل، لتتم متابعة أي شكوى واردة ومعالجتها بشكل فوري مع الجهات المعنية.

الوطن