سفينة شحن إيرانية تصل كل شهر إلى سوريا

كشف رئيس لجنة النقل في غرفة التجارة الإيرانية سيد علي حسيني، عن وصول سفينة شحن إيرانية كل شهر إلى سوريا، معتبرا أن ذلك لا يكفي، وقال إن سوريا تولي أهمية كبيرة لإيران اقتصاديا ومهتمة بدور إيران كشريك تجاري في الاقتصاد السوري.

وبحسب حسيني، هناك مشكلة أن “طريق إيران البري إلى سوريا عبر العراق لم يُفتح بالكامل، وهناك باخرة واحدة ترسل إلى سوريا كل شهر، لكنها لا تكفي ونحتاج للاستثمار في النقل البري ويمكن أن تكون لنا علاقات جيدة مع دمشق بحرا وبرا وجوا”.

وقال المسؤول الإيراني إن “سوريا تتميز في بعض السلع والمنتجات مثل صناعة الحلويات والشوكولاتة والملابس وغيرها، وتتمتع الصناعة السورية بقدرتها التجارية بسبب الاستثمارات التي قامت بها بعض الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا منذ فترة طويلة في سوريا”.

وكان وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، قال إنهم اتفقوا مع الحكومة السورية على إطلاق مصرف مشترك، فضلا عن بحث إمكانية زيادة المنتجات الإيرانية المصنعة في سوريا، وإنه تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا، مثل الجرارات والمعدات الزراعية، فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية.