 هل يمر الغاز المصري عبر سوريا دون عقوبات قيصر؟

أفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني عبر “تويتر”، بأن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، دوروتي شيا، حملت كتاباً خطياً “رسالة” من وزارة الخزانة الأمريكية، للحكومة اللبنانية، حول موضوع خط الغاز المصري.

وأكدت السفيرة شيا في الرسالة التي نقلتها إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الإدارة الأمريكية ستسهّل تمديد خط الغاز المصري دون التعرض لعقوبات قيصر.

وتطرقت شيا خلال لقائها بميقاتي إلى بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت أمريكا في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر، بحسب الوزارة.

وقالت شيا: “لن تكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثّل خطوة إلى الأمام وحدثاً رئيساً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

من جهتها، الخارجية اللبنانية أعلنت الخميس، أن واشنطن استثنت لبنان من عقوبات قانون “قيصر”، في قضية استجرار الطاقة عبر سوريا.

حيث قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: “إن المسؤولين الأمريكيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن، عبر سوريا”، مؤكداً أن “الأمريكيين أبلغوه استثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون (قيصر)، إذ تم ذلك عبر المسؤولين المصريين، لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية”.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعهد في وقت سابق، بتسريع وتسهيل تنفيذ مشروع الغاز إلى لبنان، وفق ما نقلته الوكالة “اللبنانية الوطنية للإعلام”.

يُذكر أن وزراء الكهرباء في سوريا والأردن ولبنان اتفقوا في 6 تشرين الأول الفائت، على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث كما عُقد اجتماع وزاري أردني – سوري – لبناني – مصري في عمان قبل أشهر، تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.