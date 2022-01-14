العثور على لقيط في حماة

تم تقديم بلاغ من قبل الأهالي تلقاه أحد أقسام الشرطة يفيد بوجود طفل رضيع على مدخل أحد الأبنية في ضاحية أبي الفداء في مدينة حماة حيث حضرت دورية من الشرطة إلى المكان، وتم الكشف على الطفل ونقله إلى الهيئة العامة لمجمع الأسد الطبي بمدينة حماة.

مصدر في مجمع الأسد الطبي أن الطفل يبلغ من العمر 40 يوماً، وتم إجراء كامل الفحوص الطبية له وهو بحالة صحية جيدة وعُثر بحوزته على ورقة مكتب عليها أنه يُدعى فجر وأنه ابن حلال.

وأضاف المصدر أن الطفل موجود في قسم الحواضن في المستشفى، حيث تم التنسيق مع دار الأيتام في دمشق لنقله إليه خلال أيام.



اثر برس