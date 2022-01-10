بدء المحادثات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف

بدأت في جنيف اليوم المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة حول ملف الضمانات الأمنية.

وتجري المحادثات بشكل مغلق حيث يترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين بينما يترأس الوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان.

ومن المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والأمريكي قضية الضمانات الأمنية المتبادلة.

وكانت روسيا نشرت في الـ 17 من كانون الأول الماضي مشروعي اتفاقيتين واحدة مع الولايات المتحدة والأخرى مع حلف شمال الأطلسي ناتو تشملان بنوداً حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقاً.

من جهة ثانية أعلن الكرملين اليوم أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي جو بايدن في أعقاب المحادثات الامنية في جنيف.

وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول احتمال إجراء مثل هذا الاتصال “في الوقت الحاضر لا توجد أي اتفاقات بهذا الشأن وأنه من السابق لأوانه تقييم نتائج المحادثات الحالية بين موسكو وواشنطن”.