ربط العنفة الريحية الثانية في ريف حمص بالشبكة الكهربائية

تم يوم أمس ربط العنفة الريحية الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية المقامة في منطقة الذهبية على أوتوستراد حمص طرطوس مع الشبكة العامة للكهرباء في سورية حيث بدأت العنفة الجديدة بتزويد الشبكة باثنين ونصف ميغا واط من الكهرباء.

وجاء ربط العنفة الريحية الثانية جاء استكمالاً لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الريحية باستطاعة 5 ميغا واط بعد أن تم الترخيص للعنفة الأولى باستطاعة اثنين ونصف ميغا واط وبدأت الإنتاج عام 2019.

وترفد الشبكة الكهربائية بكمية مقبولة لاستقرارها في المنطقة وخاصة أنه تم اختيار مكان ذي كمون ريحي جيد جداً لافتاً إلى أهمية هذا المشروع وتوظيفه لأياد وخبرات وطنية.

وتم ربط العنفة الريحية الثانية على الشبكة الكهربائية بنجاح بعد مرور نحو عامين على ربط العنفة الأولى مبيناً أن العنفة الريحية الواحدة تساهم في تنوير خمسة آلاف منزل.

وتمكنت الشركة من إنجاز وتصنيع العنفة بكل مكوناتها من البرج والشفرات وأجهزة التحكم بدقة عالية تضاهي المواصفات العالمية وتركيبها بخبرات وطنية.

وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى أهمية دعم الصناعات في مجال الطاقات البديلة لافتاً إلى نية الشركة تركيب المزيد من العنفات الريحية لاستخدام الطاقة النظيفة حيث تجري دراسات لمناطق عدة في سورية لإنشاء مزارع العنفات الريحية في المستقبل.