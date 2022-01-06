منتخبنا يتعادل مع تشرين

انتهت قبل قليل المباراة التجريبية لمنتخبنا الوطني مع تشرين إلى التعادل الإيجابي بهدف لهدف سجل للمنتخب علي بشماني ولتشرين نصوح نكدلي.

وسيلعب منتخبنا مباراة ثانية مع الاتحاد يوم الأحد القادم.

وتأتي هاتان المباراتان على سبيل تجربة اللاعبين الذين اختارهم المدرب الروماني تيتا قبل موقعتي الإمارات وكوريا الجنوبية آخر الشهر.

حضر اللقاء الذي أقيم في حلب رئيس الاتحاد الرياضي العام برفقة وائل عقيل عضو لجنة الإشراف على الدوري وماهر السيد رئيس نادي الوحدة السابق.

وسيتم في الساعات القليلة القادمة توقيع العقد الرسمي بين اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم وتيتا برعاية الاتحاد الرياضي العام بعد فشل الطرفين بالاتفاق على العقد.

ومن القضايا الخلافية الشرط الجزائي حيث طلب تيتا مبلغ ١٥٠ ألف دولار إن أقيل من منصبه، كما طلب أن يدفع مبلغ خمسين ألف دولار إن استقال من تلقاء ذاته، وهذا ما رفضته اللجنة المؤقتة.