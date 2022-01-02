أوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها

02-01-2022

أوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها

أوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها

أصبح القانون الذي اعتمده البرلمان الأوكراني والذي يقضي بمنع السفن الروسية من الوصول إلى الموانئ والمياه الداخلية لأوكرانيا، سارياً من يوم أمس السبت 1 كانون الثاني 2022.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد هذا القانون في 3 كانون الأول 2020، وتم نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وبحسب نص القانون الأوكراني، يحظر على السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" كما يطلقون على روسيا في أوكرانيا، نقل الركاب والبضائع على الرحلات الدولية بين موانئ أوكرانيا النهرية، وفرض القانون حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية كانت قد تدهورت بسبب النزاع المسلح في دونباس، حيث تتهم كييف موسكو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفي كانون الثاني 2015 أعلنتها "دولة معتدية"، ووقفت الدول الغربية في صف أوكرانيا وفرضت عقوبات على روسيا

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