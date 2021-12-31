نجوم غيبهم الموت في 2021

شهد العام ٢٠٢١ رحيل عدد من الفنانين السوريين، منهم من شكل برحيله صدمة في الوسط الفني، ومنهم كان مهد مرضه أو كبر سنه لتوقع وفاته بأي لحظة.

الوسط الفني السوري دخل العام ٢٠٢١ مثقلاً بصدمة رحيل المخرج حاتم علي الذي فارق الحياة قبل يومين من نهاية (٢٩ /١٢ /٢٠٢٠).

لتشكل وفاة الفنانة رائفة أحمد الرز في 16/ 3 /2021 صدمة جديدة، حيث قتلت داخل منزلها في هولندا، والراحلة هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1991، وتُعتبر من أبرز فنانات الدوبلاج، وعُرفت خصيصًا في الأعمال القديمة، واشتُهرت أكثر في عهد الأصدقاء حيث تقمّصت أربعة شخصيات، هي؛ «دانتي» و«إيزابيلا» وبرزت أيضًا في التلفزيون عبر مسلسلات متعددة..أهل الراية - الجزء الثاني

أشياء تشبه الحب،كثير من الحب كثير من العنف،غزلان في غابة الذئاب،الغريب والنهر،اختفاء رجل.

وفي ذات الشهر توفيت المطربة ميادة بسيليس في 18 / 3 /2021، إثر معاناة طويلة وصامتة مع مرض السرطان، وبسيليس من مواليد حلب عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر 9 سنوات عبر إذاعة حلب، وأشهر أعنياتها “كذبك حلو” و”بقلبي في حكي” و”راح دايما أهواك” و”خليني على قدي” و”أحسنلك تروح” و"شو تأملت" و"مين قالك".

بعد شهر واحد توفي أحمد منصور 19 / 4 / 2021، بعد صراع طويل مع مرض السكري، حيث دخل في غيبوبة استمرت أياماً قبل وفاته، ومنصور من مواليد حمص عام 1940، قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة الكثير من الاعمال الخالدة في ذهن وذاكرة المشاهد، وشارك أحمد منصور في نهاية رجل شجاع، عنترة، وكان اخر مشاركاته مسلسل الامام ومسلسل طوق البنات في عام 2017.

وعانى الممثل فاروق الجمعات من المرض لسنوات طويلة إلى أن توفي في أحد المشافي بدمشق في 13 / 9 / 2021، وهو ممثل ومذيع سوري من مواليد درعا عام 1958، وله العديد من الأعمال والمشاركات، وشارك الجمعات في مسلسل الزير سالم، حارس القدس، قانون الغاب، الطارق، وآخر مشاركاته كانت في مسلسل “الهيبة”.

وشكل رحيل الفنان صباح فخري في 2 / 11 / 2021، صدمة موجعة لمحبي الطرب اأصيل، حيث وفاته المنية بعد أيام من نقله إلى المستشفى إثر أزمة قلبية، صباح فخري (وكنيته الاصلية أبو قوس) من مواليد عام 1933 في مدينة حلب واشتهر بتأدية الموشحات والقدود الحلبية ولقب بـ “ملك القدود، وشغل فخري خلال مسيرته الفنية العديد من المناصب منها نقيب الفنانين السوريين، وأسُس معهداً للموسيقى والغناء بإسمه في مدينة حلب.

وبعد ايام من رحيل صباح فخري فجعت نقابج الفنانين السوريين برحيل تقيبها الممثل زهير رمضان في 17 – 11 – 2021، إثر التهاب رئوي حاد، وهو من مواليد 1959، وواحد من أشهر الوجوه في الدراما السورية، وله الكثير من المشاركات وأشهرها بدور “أبو جودت” في مسلسل باب الحارة، و “المختار البيسة” في مسلسل ضيعة ضايعة.

ولم تنته سنة ٢٠٢١ إلا قب أن يخطف الموت الفنان محمد شماط (الخال ابو رياح) في 28 – 12 – 2021، خلال رحلة علاجه في أمريكا، والشماط أشتهر عام 1936 بدور “أبو رياح” في مسلسل “صح النوم” الذي عُرض لأول مرة عام 1972، إضافة إلى دور “أبو مرزوق” في المسلسل الشهير “باب الحارة”، وله الكثير من المشاركات الأخرى منها ليالي الصالحية.



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