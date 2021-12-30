الاعتداء الإسرائيلي استهدف مواد غذائية يحتاجها المواطن وسيؤدي إلى فقدانها

بيّن رئيس لجنة الجمارك في غرفة تجارة دمشق عماد القباني، أن الاعتداء على الميناء التجاري باللاذقية هدفه ضرب الاقتصاد السوري بعد فشلهم عسكرياً، لافتاً إلى أن ميناء اللاذقية ليس منطقة عسكرية وهو عبارة عن ميناء تصله البضائع للتجار والمدنيين.

ولفت القباني إلى أن البضائع التي تم استهدافها بالميناء التجاري 85 بالمئة منها هي عبارة عن مواد أولية تدخل في الصناعة إضافة إلى مواد غذائية، وهدفهم من ضرب هذه المواد إلحاق الضرر بالاقتصاد السوري.

وعن انعكاس الاعتداء على توفر المواد في السوق، أوضح في تصريحات صحفية، أن هذا الاعتداء يسبب عرقلة ويؤثر في توفر المواد وخصوصاً المواد الأولية التي تحتاجها المصانع، موضحاً أن هناك عناء حالياً بشحن البضائع نتيجة الحصار الجائر على سورية حيث يستغرق وصول البضائع إلى سورية وقتاً طويلاً.

ولفت إلى أن حجم الضرر نتيجة الاعتداء كبير، والاعتداء الإسرائيلي السابق استهدف مواد غذائية وخيوطاً ومواد لها صلة بإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن أغلبية المواد التي تستوردها سورية بحكم قرار ترشيد الاستيراد هي مواد أولية وغذائية.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ أول أمس عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.