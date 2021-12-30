دعوة روسية لإرسال سلاح حديث إلى سورية يغطي كامل البحر المتوسط 

رأى رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، وجود فائدة من نشر سفن روسية مزودة بصواريخ تسيركون الأسرع من الصوت في ميناء طرطوس بسورية، لتغطية البحر المتوسط ​​بشكل كامل.

وقال كارتابولوف، حسب قناة روسيا اليوم: “لدينا قاعدتنا في البحر الأبيض المتوسط، توجد حميميم، وهناك (في ميناء طرطوس) توجد أنظمة صواريخ ساحلية، ويمكن أن ترسو هناك سفن مسلحة بصواريخ تسيركون التي تفوق سرعة الصوت، والتي ستغطي كامل البحر الأبيض المتوسط”.

ولفت رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، إلى أن “التدابير العسكرية ليست بالضرورة الحرب، بل هي أيضا خلق تهديدات مباشرة للعدو، تدفعه إلى التفكير بأفعاله اللاحقة، وذلك يعني أنهم حين يدركون أنهم يواجهون تهديدا مباشرا بتدمير أصولهم الهجومية، الموجودة في أوروبا الشرقية، وأنظمة التحكم، ومجموعات حاملات طائراتهم“