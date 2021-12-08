تنين بحري يضرب الساحل السوري ويحدث أضرارا في مزروعات الفلاحين

ضرب تنين بحري كورنيش مدينة بانياس الجنوبي وألحق أضراراً كبيرة في الزراعات المحمية .

وبيّن رئيس فرع اتحاد الفلاحين بطرطوس محمد ميهوب أن الأضرار التي حصرت حتى الآن نتيجة تنين ضرب المنطقة وبمعظمها في منطقة القلوع، شملت قبة سباعية (سبعة بيوت محمية مفتوحة على بعضها) وأضرار في عدد من البيوت المحمية بتطاير النايلون وانكسار الحديد.

وباتصال مع مدير زراعة طرطوس علي يونس أكد أن المديرية لم تحص أي اضرار حتى الآن نتيجة سوء الأحوال الجوية وصعوبة وصول المهندسين.

كما سجلت محافظة اللاذقية أضراراً في عدة قطاعات، في أول الأيام الماطرة بسبب سرعة الرياح واشتدادها.

وقال معاون مدير زراعة اللاذقية المهندس نواف شحادة : “جلت مديرية الزراعة أضراراً في بيوت بلاستيكية في منطقة القرداحة بسبب سرعة الرياح وقوتها، وأتت على المحاصيل الزراعية التي تحميها بالكامل”.

وتابع: “تضررت تسعة بيوت بلاستيكية في القرداحة، بنسبة 80٪ في الهيكل والنايلون كتمزق الشرائح، وبنسبة 100٪ للمحاصيل الموجودة داخلها وأغلبها خضروات كخيار وبندورة”.

بدوره، قال رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي:” بدأت الورشات وعمال مديرية النظافة بجولات منذ ساعات الفجر الأولى، لتفقد الفوهات المطرية ومعالجة أية اختناقات من الممكن أن تحدث بسبب غزارة الهطولات المطرية”.

وأضاف:” سجلت المدينة في اليوم الأول سقوط شجرة عملاقة على سيارة، في المنطقة الصناعية القديمة، تمت إزالتها من قبل الورشات وفتح الطريق”.

وتابع:” بسبب الهطولات المطرية، انزلقت سيارة خاصة عند مدخل نفق دوار الزراعة، وارتطمت بالمنصف، واقتصرت الأضرار على المادية”.

وفي قطاع الكهرباء، قال مدير شركة الكهرباء في اللاذقية المهندس جابر العاصي:” الأضرار التي تم تسجيلها في اليوم الأول هي سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية في منطقة الشيخ ضاهر أدت إلى تقطيع الشبكة مسافة واحدة على أربع خطوط وتمت إعادة الشبكة إلى وضعها من قبل الورشات”.

وتابع: “سقت ثلاثة عواميد جراء الرياح الشديدة في منطقة “جسر المزيرعة” و “مرخو”، بالإضافة لانقطاع شبكة توتر متوسط خط “نقورو” و خط “المياه”، وانقطاع خطوط توتر منخفض في منطقة عين العروس و حارة المولد”.

وفي جبلة، قال رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل:” قام عمال مجلس مدينة جبلة بإزالة مخلفات وأضرار العاصفة التي أدت لتطاير أسطح المحلات واقتلاع الأشجار وبعض عواميد الكهرباء، وترحيل التراكمات وتنظيف الشوارع والحدائق وفتح إنسدادات الفوهات المطرية نتيجة الهطولات المطرية”.

وكانت اعلنت مديرية الموانئ العامة عن إغلاق كافة الموانئ بوجه الملاحة وحركة الصيد نتيجة سوء الأحوال الجوية السائدة على الساحل السوري، اعتباراََ من الأربعاء حتى إشعار آخر.

الخبر _الوطن اون لاين