حماة: جدة تشيع خبر اختطاف حفيدتها على يد والدتها والشرطة تكشف الحقيقة

نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تضمن تعرّض طفلة اسمها (بيسان) للخطف من قبل امرأة مجهولة في حي ضاحية أبي الفداء بحماة.

بالتدقيق تبين أن ذوي الطفلة راجعوا قسم شرطة الشريعة في حماة مدعين بأن والدة الطفلة (بيسان) عمرها ثلاث سنوات خرجت من منزلها برفقة والدتها وتوجهت إلى جهة مجهولة، ولم يتمكنوا من العثور عليها رغم السؤال والبحث عنها.

من خلال التحقيق بالحادثة المذكورة من قبل قسم شرطة الشريعة في حماة تبين أن جدة الطفلة هي من قامت بإرسال المنشور إلى صفحات التواصل الاجتماعي من أجل استعطاف المواطنين والمتابعين لهذه الصفحات بهدف الضغط على والدة الطفلة لتقوم بإعادتها إليها بعد أن علمت أنها قامت بأخذها وذهبت إلى مدينة حلب بسبب خلاف عائلي بين والدة الطفلة وزوجها.