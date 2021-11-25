فصل جديد من العلاقات بين الإمارات وإيران

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفاوضين النوويين علي باقري كني، أن بلاده اتفقت مع الإمارات على فتح فصل جديد بالعلاقات بين البلدين.

وكان ذلك عقب لقاء جمعه بأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، بحضور خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في دبي.

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، أنه جرى خلال اللقاء، العمل على تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.

يشار إلى أن الجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى"، المتنازع عليها بين أبوظبي وطهران، كانت السبب الرئيسي في توتر العلاقات بين البلدين.

وكانت الإمارات قد اتهمت إيران باستهداف ناقلات نفطية في الخليج العربي، وذلك بعدما أعلنت أبوظبي عن تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة، وهو ما نفته طهران.

