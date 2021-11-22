روسيا وإيران تبحثان الأزمة السورية

الأيهم صالح: لست عالما، ولكنني لا أحتاج لأكون عالما لكي أفهم حدود العلم. هناك شروحات وتبسيطات مفهومة لشخص عادي مثلي توضح أن منهج العلم لا يقيني ويبنى على التغيير وعدم الثقة بصحة أي شيء، ورغم ذلك نجد الكثيرين يتحدثون عن العلم ونتائجه بصيغة يقينية تصل حدود الإيمان، وتجعل من يقرأ أو يستمع إليهم يعتقد أن هؤلاء الناس يؤمنون بما يقولونه إيمانا ولا يقبلون أي احتمال لكون ما يقولونه غير صحيح.

لا أقصد الإعلاميين والمدرسين فقط، فهناك أشخاص يمارسون العلم بإيمان قد يصل حدود التدين، ومنهجهم في ممارسة العلم مختلف عن المنهج الذي شرحه فاينمان، وربما لا ينطبق عليه مبدأ الشك أيضا. هؤلاء العلماء ينشرون دراسات وأبحاثا علمية في المجلات المحكمة، أي أنها أبحاث على مستوى أي بحث يمكن أن يسمى علميا في هذا العصر..