22 حالة غش في الحسكة خلال امتحانات الشهادة الثانوية

سارت امتحانات اليوم الأول للشهادة الثانوية بكافة فروعها في مدينتي الحسكة و القامشلي بشكل هادئ دون حدوث أي طارئ، حيث تقدم لها 9943 طالب وطالبة من أصل 11253 مسجل بغياب 1310.



وبين رئيس دائرة الامتحانات في الحسكة محمد الخضر أن امتحانات اليوم الأول للشهادة الثانوية بكافة فروعها سارت بشكل جيد دون حدوث أي طارئ حيث تقدم 9943 طالب وطالبة لها منهم 4678طالب وطالبة لمادة الفيزياء للفرع العلمي بغياب 314 طالب وطالبة و4088 طالب وطالبة لمادة الفلسفة للفرع الأدبي بغياب 578 .



وتابع الخضر: “كما تقدم 570 طالب في الفرع الصناعي لامتحان مواد اختصاص و 509 لمادة محاسبة منشآت للفرع التجاري و 22 طالبة لمادة فنون تشكيلية للفرع النسوي و 76 طالب لمادة قضايا فلسفية للفرع الشرعي”.



ولفت الخضر إلى أنه تم تسجيل 22 حالة غش منها 18 قصاصة ورقية و 2 مصغر و 2 جوال لدى الطلاب وتنظيم الضبوط الامتحانية فيها.



يشار أن عدد المراكز 38 مركز امتحاني للمرحلة الإعدادية في مدينة القامشلي و 32 مركز في مدينة بالحسكة و 35 مركز للمرحلة الثانوية بفرعيه العلمي و الأدبي في مدينة القامشلي و 90 مركز في الحسكة للطلاب النظامين و الأحرار.