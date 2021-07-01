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/218000/ عائلة حددت منفذ حصولها على الخبز وفق الآلية الجديدة حتى الآن

بلغ عدد العائلات المسجلة للحصول على مادة الخبز المدعوم وفق آلية البيع الجديدة/218000/ عائلة في كل من محافظات اللاذقية وحماه وطرطوس وفق ما أعلنه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان.

وقال سليمان إن عملية توطين الحصول على الخبز المدعوم /اختيار وتحديد منفذ بيع الخبز/ يتم من خلال تطبيقات البطاقة الالكترونية /تطبيق وين - قناة التلغرام - مركز الخدمة الذاتيه - خدمه USSD  /

وأشار سليمان إلى أن هذه العملية بدأت في محافظات اللاذقية وحماه وطرطوس منذ 28 الشهر الماضي وهي مستمرة حتى السابع من شهر تموز الجاري ضمنا.

ودعا سليمان المواطنين في المحافظات المذكورة إلى القيام باختيار نقطة البيع الملائمة لهم ليتمكنوا من الحصول على مادة الخبز منها والتي سيتم تزويده منها حصراً ،مبيناً أنه لن تتمكن نقطة البيع من بيع الخبز إلا للمرتبطين بها.

يشار إلى أن التطبيق الفعلي للآلية الجديدة لبيع مادة الخبز في محافظات اللاذقية وحماه وطرطوس سيبدأ اعتباراً من الـ 12 من تموز الجاري.