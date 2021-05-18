“من أنحاء العالم إلى حلب عبر بيروت”.. خط شحن جوي بين سوريا ولبنان

أعلن مطار حلب الدولي الاثنين 17/5/2021، عن افتتاح خط الشحن الجوي لمقطع بيروت – حلب، ومن أنحاء العالم إلى حلب عبر العاصمة اللبنانية.



وجاء في بيان صدر عن مطار حلب الدولي: “السادة أصحاب الفعاليات الاقتصادية في مدينة حلب، مع تشغيل المؤسسة السورية لرحلة بيروت كل جمعة، نزف إليكم افتتاح خط الشحن الجوي لمقطع بيروت حلب وبأسعار منافسة، وكذلك من كل أنحاء العالم إلى حلب عبر بيروت”.





يذكر أن التجار والصناعيين الحلبيين لم يكونوا يستطيعون شحن بضائعهم مباشرة من حلب سابقا، ويضطرون لإرسالها إلى دمشق لشحنها من العاصمة، ما يحملهم تكاليف إضافية، أو بيعها لتجار دمشق.

RT