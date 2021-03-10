“قاعدة أبحاث” روسية صينية على القمر تنافس “ناسا”

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” أن روسيا والصين تتعاونان لإنشاء قاعدة أبحاث على القمر تنافس بوابة القمر التابعة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.



ووقعت السلطات الفضائية من موسكو وبكين مذكرة تفاهم لإطلاق المشروع، الذي سيكون مفتوحا أمام الدول الأخرى للانضمام.



وستضع روسيا والصين خارطة طريق وجدول زمني للمشروع قبل الانتقال إلى تصميم المحطة القمرية وإنجازها في النهاية.



وجاء في المذكرة أن “المحطة العلمية القمرية الدولية هي عبارة عن مجمع من المرافق التجريبية والبحثية التي سيتم إنشاؤها على سطح القمر و/أو في مداره، ومصممة لإجراء أعمال بحثية متعددة التخصصات والأغراض”.



وتم التوقيع على المذكرة خلال اجتماع عقد عبر مؤتمر بالفيديو بين رئيس روسكوزموس دميتري روغوزين وتشانغ كيجيان، رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية.



وأعلنت روسيا والصين عزمهما على تعزيز التعاون الدولي في المشروع، مما يوفر وصولا متساويا إلى أي دولة أخرى ترغب في المشاركة.



يذكر أنه يأتي خبر خطة محطة الأبحاث القمرية في نفس اليوم الذي أعادت فيه الصين تأكيد التزامها المتبادل بالعمل مع فرنسا في مجال استكشاف الفضاء.