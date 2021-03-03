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وفاة شخص إثر اصطدام شاحنة بمنزل في ريف حمص

توفي شخص وأصيب اثنان بجروح وكسور، جراء اصطدام شاحنة شاحنة نوع "إنتر" بمنزل على طريق حمص- تدمر بعد خروجها عن مسارها نتيجة عطل.

وقال مدير فرع الدفاع المدني بحمص، العميد غياث عاقل، لصحيفة "الوطن” ، إنه "وقع حادث مروع بالقرب من مفرق قرية الناقة على طريق حمص _ تدمر أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين".

ولفت إلى أن "الحادث جاء نتيجة خروج سيارة شاحنة نوع انتر عن مسارها في الطريق المذكور واصطدامها بجدران أحد المنازل بالمنطقة".

وعزا عاقل الحادث "للسرعة الزائدة ووجود خلل فني فيها تسبب بجنوحها عن الطريق العام".

وأشار إلى أن "عناصر الدفاع المدني هرعوا إلى مكان الحدث وتمكنوا من إخراج المصابين من داخل السيارة وتم نقلهم إلى مشفى الباسل التخصصي لتلقي العلاج المناسب".

يذكر أن مواطنا توفي قبل يوم وأصيب اثنان آخران جراء حادث سير بسبب خلل فني في سيارة نوع “فان” على الطريق الدولي حمص طرطوس بالقرب من محطة وقود الهلال.