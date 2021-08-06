وصول التجهيزات الأساسية إلى محطة توليد حلب الحرارية

وصلت اليوم أول شحنة من التجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية، وتمت المباشرة بتركيبها استكمالاً لعمليات إعادة التأهيل التي تجري في المحطة والتي شملت أنظمة التحكم ومضخات تغذية المرجل ومبردات الزيت الخاصة بها، إضافة لتأهيل نظام التوتر المتوسط بالكامل في المحطة وصيانة قطع المولدة الخامسة.



يأتي ذلك تزامناً مع وصول شحنة من التجهيزات إلى مشروع محطة توليد الرستين في اللاذقية؛ في سياق الدعم الحكومي المقدم وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الكهرباء في إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء المتضررة جراء التخريب الإرهابي.



يذكر أنه بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ وقعت وزارة الكهرباء مع إحدى الشركات من الدول الصديقة عقداً لإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب الحرارية ما يسهم برفد الشبكة الكهربائية بحدود 400 ميغا واط وبكلفة 123 مليون يورو .



