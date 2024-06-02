رئيس مجلس الوزراء يفتتح جسراً على نهر الفرات لربط القرى المحررة

افتتح رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، جسراً يربط بين المناطق المحررة في شرق وغرب الفرات بريف دير الزور الشمالي.

وقام عرنوس بتدشين جسر “البعث” في مدينة دير الزور، وهو الجسر الأول الذي يربط بين ضفتي الفرع الصغير لنهر الفرات، مما يربط بين شمال المدينة والمناطق المحررة شمال النهر، وذلك بعد إعادة تأهيله.

كما افتتح رئيس الوزراء فندق “بادية الشام” في دير الزور بعد إعادة تأهيله وتطويره، ليصبح أول فندق من فئة الخمس نجوم في المنطقة الشرقية.

وفي جولته على محافظة دير الزور، تفقد عرنوس أعمال مشروع إعادة تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي، والذي تنفذه المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.

ويعتبر هذا المشروع مهماً للحفاظ على جودة وصلاحية الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها من خلال حماية الأراضي المروية من التملح.

كما تم إطلاق مشروع قطاع “الوفاء” للري الحكومي في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية بعد إعادة تأهيله، ويروي المشروع 1320 هكتاراً من الأراضي الزراعية في ريف البوكمال الغربي.

رافق عرنوس في زيارته لدير الزور وزراء الموارد المائية، السياحة، الزراعة والإصلاح الزراعي، والنفط والثروة المعدنية.

سبوتنيك عربي