فواتير الكهرباء في دمشق تصدم الأهالي.. 1.8 مليون فاتورة كهرباء أحد المنازل!

اشتكى العديد من سكان دمشق وريفها من ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر مايو، حيث أفادوا بأن الفارق عن الدورة السابقة كان نحو ثلاثة أضعاف، وأشاروا إلى وجود مناطق بدون عدادات كهربائية.

في دمشق :

أوضح فادي، وهو من سكان حي العباسيين، أن الفارق بين فاتورة الكهرباء الحالية والسابقة كان كبيراً جداً.

حيث كانت فاتورته السابقة تبلغ 15 ألف ليرة سورية، أما فاتورة مايو فبلغت 500 ألف ليرة سورية.

وقد تقدم بشكوى لمركز الدفع لتقسيم المبلغ على عدة دورات في حال كانت الفاتورة صحيحة.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في طريقة قراءة التأشيرات على العدادات الإلكترونية الحديثة، التي لا تعرض حجم الاستهلاك إلا عند وجود الكهرباء، مما يؤدي إلى تسجيل حجم الاستهلاك صفر خلال فترات التقنين الكهربائي، وتراكم الكيلوواط المستخدم، مما يرفع قيمة الفاتورة.

من جانبه، قال أبو طه، من سكان حي جابر بن حيان، إن ارتفاع سعر الكيلوواط وتضاعف السعر عند زيادة الاستهلاك عن 1500 كيلوواط أدى إلى تضخم فاتورته، التي بلغت مليون و800 ألف ليرة سورية.

وعند مراجعة المركز، أكدوا له أن الفاتورة صحيحة ويتوجب عليه دفعها كاملة أو سيتم قطع التيار الكهربائي.

وأضاف أبو نبال، من حي العدوي، أن قيمة الفواتير تتفاوت بين دورة وأخرى، حيث يوجد فرق بين 1000-12 ألف ليرة سورية، وأحياناً تتضاعف بسبب عدم انتظام قراءة العدادات.

توضيح من مدير كهرباء دمشق:

أكد لؤي ملحم، مدير كهرباء دمشق، أن التعرفة الجديدة لسعر الكيلوواط الكهربائي التي صدرت في مارس، حافظت على سعر الشرائح الأولى، بينما ارتفعت الشرائح الأخرى، مما أدى إلى زيادة الفواتير.

وأوضح أن وجود فاتورة مرتفعة يعتبر طبيعياً نظراً للزيادة الكبيرة في الأسعار.

ونفى ملحم عدم وجود موظفين لقراءة العدادات، موضحاً أن التأشيرات الصفرية يتم تفسيرها وتجزئتها تلقائياً، ويمكن للأهالي إدخال رقم التأشيرة عبر موقع كهرباء دمشق أو الرقم 5070 أو النافذة الواحدة.

في ريف دمشق :

وصف أبو فراس من مدينة صحنايا الوضع بـ”الكارثة”، حيث فوجئ بفاتورة تبلغ 105 آلاف ليرة بعد أن كانت الفاتورة السابقة 1000 ليرة، رغم التقنين الكبير في الكهرباء.

من جهته، أوضح مدير كهرباء ريف دمشق، غياث عيدة، أنه لم ترد أي شكوى بشأن أخطاء في الفواتير في ريف دمشق.

وأكد أنه في حال وجود خطأ، يتم إعادة الكشف على الأرض والتأكد من صحة التأشيرة لحل المشكلة فوراً.



أثر برس