الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين



أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين يقضيان بعزل قاضيين في عدليتي درعا والسويداء، بناءً على قرارات مجلس القضاء الأعلى، مع تصفية حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

ينص المرسوم رقم 112 على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي أحمد سعد الدين، قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة في عدلية السويداء، من المرتبة الثانية والدرجة الثانية، وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 12/16 بتاريخ 27 مايو 2024.

وستتم تصفية حقوقه وفق القوانين المعمول بها.

كما ينص المرسوم رقم 113 على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي وسيم غياث أنيس، قاضي محكمة بداية الجزاء في إزرع بعدلية درعا، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 13/19 بتاريخ 27 مايو 2024.



