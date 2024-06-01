ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وتحذيرات من سرعة الرياح

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاعاً تدريجياً يطرأ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وأضافت المديرية في نشرتها اليومية، أن الجو يكون حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها /65/ كم.سا أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج، بحسب النشرة.

وبالنسبة لطقس يوم الأحد، توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها من /3-5/ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة ويصبح الجو حاراً وصحواً في أغلب المناطق، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتستمر الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، و البحـر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت المديرية من الرياح النشطة يوم السبت والتي تتجاوز سرعة الهبّات فيها 65 كم/سا أحياناً مثيرة للغبار، مذلك من تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الاتربة المثارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة النشاط على سرعة الرياح.

كما نبهت إلى ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الذروة ولفترات طويلة، وإلى الحرائق وخاصة في المناطق الزراعية والحراجية وإبلاغ الجهات المختصة عند حدوثها.