انطلاق رحلة جديدة تقل الحجاج من مطار دمشق الدولي إلى مطار جدة السعودي

انطلقت رحلة جديدة تقل حجاج بيت الله الحرام من مطار دمشق الدولي إلى مطار جدة السعودي، وشارك في وداع الرحلة القائم بأعمال السفارة السعودية بدمشق عبد الله الحريصي .

وفي تصريح للصحفيين توجه الحريصي بالشكر للحكومة السورية والسيد الرئيس بشار الأسد على الجهود المبذولة لتسيير أمور الحجاج وتذليل الصعوبات أمامهم، مشيراً إلى دور المملكة العربية السعودية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة الحجاج .

من جهته أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الحج حسان نصر الله أهمية عودة موسم الحج إلى سورية من كل الأبعاد وأهمه البعد الديني، لافتاً إلى أن الحجاج جاؤوا من كل المحافظات السورية لأداء هذه الشعيرة العظيمة .

وبيّن نصر الله أن لجنة الحج العليا السورية برئاسة وزير الأوقاف تقوم على متابعة هذه الرحلات بالتعاون مع وزراء النقل والصحة والسياحة وحاكم مصرف سورية المركزي مؤسسة الخطوط الجوية السورية للطيران والطيران المدني، مؤكداً أنه تم بذل الجهود على مدار الساعة للوصول إلى هذه المرحلة ووداع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

بدوره مدير عام الطيران المدني في سورية باسم منصور بيّن أن جميع الجهات العاملة في المطار وكل كوادره تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف لخدمة حجاج ببت الله الحرام.

وأوضح منصور أنه تمت تهيئة صالة الحجاج بكل المرافق والاحتياجات اللازمة من مصليات وتزويدها بأجهزة تفتيش وموازين وبوابات حديثة كل بوابة تستوعب رحلات من طراز طائرات كبيرة، حيث يتم تنفيذ الرحلات بطائرات ايرباص 340-320 تتسع لـ 280 راكباً و160، ويمكننا تسيير رحلتين في وقت واحد.

وشارك في وداع الحجاج معاون وزير النقل معتصم جمعة ومدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السورية للطيران حاتم كباس .



سانا