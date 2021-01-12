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وسائل إعلام إيرانية تنعي قائد عسكري كبير في سوريا

وسائل إعلام إيرانية تنعي قائد عسكري كبير في سوريا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة قيادي عسكري قالت إنه أحد المحاربين القدامى في الجيش الإيراني ومن أبرز المدافعين عن مرقد “أهل البيت” وذلك بظروف غامضة حيث توفي أمس الأحد في سوريا.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ المسؤول العسكري الإيراني “غلام حسن دهقان آزاد” ،توفي في سوريا، وأشارت إلى أنه كان قد شارك في الحرب “الإيرانية – العراقية” التي تطلق عليها إيران مسمى “الدفاع المقدس”.
 
في حين قال موقع فيلق “الإمام الحسن مجتبى” بمحافظة البرز الإيرانية إن “دهقان” غادر إلى سوريا للدفاع عن “مرقد أهل البيت” حيث توفي بعد معاناته من مشاكل جسدية خطيرة، وفق الموقع الناطق بالفارسية.

في حين ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أنّ جنازة القيادي الإيراني ستصل يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير إلى مسقط رأسه في إيران وسيدفن “حديقة الزهور لشهداء إيران” واصفةً الموقع بأنه “المكان المقدس”، في مقاطعة “ساوجبلاغ” بمحافظة “البزر”.

وسبق وأن كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مقتل “فرهاد دبيريان” وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني برتبة عميد، إذ توفي في ظروف غامضة بالعاصمة السوريّة دمشق، وذلك في السابع من شهر مارس/ آذار من العام 2020 الماضي.

 


وكالات