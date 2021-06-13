وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن رسائل يعتزم بايدن نقلها لبوتين خلال اللقاء المرتقب

تحدثت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم نقل "إشارة صارمة" إلى الزعيم الروسي في لقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، الأربعاء المقبل، في جنيف.



وذكرت شبكة "إن بي سي" الإعلامية الأمريكية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن بايدن يعتزم إظهار نهج يختلف اختلافا جوهريا عن "العلاقات الودية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد اجتماعه الأول مع بوتين".



وفي وقت سابق أكد الكرملين أنه لا يتوقع "الكثير" من محادثات بوتين مع بايدن، بسبب الخلافات القائمة بين روسيا والولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة وباء كورونا، وتسوية النزاعات الإقليمية.





المصدر: نوفوستي