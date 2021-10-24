الجيش يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية بريف الحسكة
الجيش يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي
غارات سورية روسية تستهدف عدة مقار في إدلب
من الجولان إلى موسكو: طفح الكيل!
سبعة اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
ميليشيا (قسد) تختطف عشرات الشبان في الحسكة ومحيطها
بلدة محجة وعدد من قرى منطقة اللجاة بدرعا ينضمون لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة
ماذا تفعل الفرقاطة الفرنسية “أكونيت” قبالة السواحل السورية؟
الكزبري: نعمل على كل ما يمكن لإنجاح الجولة
أوّل خرق في عمل «الدستورية»: التوافق لا يزال بعيداً
الدفاع الروسية: رصد 13 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إصابة طفلين وامرأة بقصف للاحتلال التركي على قرية بريف حلب
الاحتلال التركي يُدخل تعزيزات إضافية لدعم الإرهابيين في إدلب وريفها
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كالينزي مسؤولاً عن تنسيق مشاريع اليونيدو في سورية
بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في بلدة بصر الحرير بريف درعا

وزير الري المصري:نجهز أنفسنا فنّيا للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن بلاده لديها كل الخيارات وتجهز فنّيا للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحيطة بسد النهضة.

وأضاف في تصريح صحفي: "مصر تلقت مقترحات من عدة جهات حول قضية السد لكنها لا ترقى للانخراط عليها، كما قدمت الجزائر والكونغو مبادرتين ونفضل حاليا عدم الحديث عنهما لعدم حدوث أي تقدم في المفاوضات".

وأكد أن "مصر جاهزة للعودة للتفاوض وفق شروط منها وجود دور للمراقبين وتحديد إطار زمني والنية الصادقة من جانب إثيوبيا"، مبينا أن "الوضع متجمد في أزمة السد الإثيوبي، وما يراه حاليا هو تجمد الوضع في قضية سد إثيوبيا.

وكشف أن "مصر تراقب السد بشكل يومي وتعمل على تقييم الموقف والقيادة السياسية صاحبة القرار النهائي".

وتابع: "لا يجب أن نضع أنفسنا في وضع اضطرار، ونترك للدولة الحرية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب"، مؤكدا أن "التحرك في قضية سد النهضة يتم بميزان من ذهب".

وقال إن نظيره الإثيوبي سيلتشي بيكيلي عالم، وعندما يتم الحديث بشكل علمي يحدث توافق وعند الدخول في السياسة "الدنيا بتبوظ".

ولفت عبد العاطي إلى أن نظيره الإثيوبي "اتفق مع مصر في واشنطن على كافة بنود الاتفاق وسجل بيده كافة الأرقام، وبعد عودته لبلده حدث تسييس لملف السد فتغيرت المواقف"، مؤكدا أن "الصراعات الداخلية والمزايدات في إثيوبيا هي السبب في فشل الاتفاق".

وختم بالإشارة إلى أنه من الوارد الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في أزمة السد.

 



المصدر: "صدى البلد" + "الأهرام"