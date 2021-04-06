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وزارة الصحة: 20% من السوريين سيتلقون لقاح كورونا عبر هذه الآلية

كشفت وزارة الصحة السورية أنّ 20% من السوريين سيتم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال آلية تسجيل عبر منصة إلكترونية مع ضمان أولوية لبعض الفئات.

وأوضح مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة الدكتور جمال خميس أنّ آلية التطعيم ستتم عبر التسجيل في منصة إلكترونية، مع أولوية بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال خميس في حديث إذاعي إنّ الوزارة أنهت إعطاء اللقاحات للعاملين في القطاع الصحي وفي أقسام العزل، ومن المفترض أن تبدأ حملة التلقيح الشعبية بعد وصول اللقاحات في الشهر القادم، مبيناً أن 20% من السوريين سيحصلون على اللقاح.

وكان رئيس الحكومة حسين عرنوس أعلن في وقت سابق أن سوريا ستحصل على لقاحات كورونا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية من خلال برنامج كوفاكس.وأشار إلى أن آلية التطعيم ستتم بشكل واضح، دون أن يحدد كمية اللقاحات التي ستتوفر في حملة التطعيم.