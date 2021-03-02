هذه خلفيات الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. ؟!

كشف "سيرغي ريابكوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى مواقع في سوريا أسفرت عن تعطيل مفاوضات غير رسمية بين واشنطن و طهران.



وكالة "تاس" نقلت عن ريابكوف قوله إن «الغارة الجوية الأميركية في سوريا تزامنت مع تحضيرات كثيفة لعقد لقاء بين وفود أمريكية وإيرانية».



وأضاف الدبلوماسي الروسي: «لا شك أن قوى مؤثرة في واشنطن اتخذت خطوات لتعطيل هذا اللقاء».



يذكر أن إيران أعلنت في وقت سابق رفضها اقتراح الاتحاد الأوروبي تنظيم محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن بخصوص الاتفاق النووي، وسط غياب إشارات إلى استعداد الولايات المتحدة لرفع عقوباتها عن إيران.