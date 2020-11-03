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هجوم مسلح على كنيس يهودي في فيينا يودي بحياة 7 أشخاص

قُتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرين بينهم ضابط، جراء هجوم مسلحة نفذه مجموعة أشخاص على كنيس يهودي في العاصمة فيينا بالنمسا.

وقالت الشرطة النمساوية في تغريدة على "تويتر" أمس الاثنين، إن «عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوماً وقع على معبد».

في المقابل أفادت وزارة الداخلية في النمسا أن الهجوم نفذته مجموعة مسلح يعتقد أنه إرهابي، حيث وقع اشتباكات مع الشرطة، وقام أحدهم بتفجير نفسه». ودعت الشرطة لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات. في حين اعتقلت أحد الأشخاص يشتبه بأنه شارك في إطلاق النار. 

وفي السياق قُتل أحد عناصر منفذي الهجوم ولايزال عملية البحث جارية حول بقية المجموعة.في حين لاتزال الشرطة النمساوية تتعامل مع حادثة احتجاز رهائن في أحد مطاعم العاصمة فيينا مقب المجموعة المسلحة. 

ووقعت عدة هجمات إرهابية في كل من فرنسا وكندا، عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمسكه بالرسوم المسيئة للنبي محمد.

ويرى مراقبون أوروبيون أن ماكرون دخل في سجلات ستودي إلى اصطدام مباشر مع المجتمع الإسلامي.