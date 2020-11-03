ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي
مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز
تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ
مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي
مقتل المسؤول في ميليشيا “قسد” عن سرقة النفط السوري شرقي الفرات
مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريفي الحسكة ودير الزور

ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي

استولت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على مبنى بلدية المناذرة التابعة لبلدة القحطانية شرق القامشلي في ريف الحسكة.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر أهلية أن ميليشيا “قسد” استولت على مبنى بلدية المناذرة التابعة لبلدة القحطانية في ريف القامشلي الشرقي وطردت الموظفين منها بالقوة.

وأفادت المصادر بأن هذا الإجراء من ميليشيا “قسد” هو تنفيذاً لمخططات الاحتلال الأمريكي، واستمراراً لاستيلاء ميليشيا “قسد” على المنشآت الحكومية ومنازل المدنيين في ريف الحسكة.

ويوم السبت الفائت استولت ميليشيا “قسد” بأمر من الاحتلال الأمريكي على منازل مجموعة من المدنيين في حي يطل على قاعدة أمريكية غير شرعية في الحسكة وهجرتهم منها بقوة السلاح.