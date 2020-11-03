ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي

استولت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على مبنى بلدية المناذرة التابعة لبلدة القحطانية شرق القامشلي في ريف الحسكة.



ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر أهلية أن ميليشيا “قسد” استولت على مبنى بلدية المناذرة التابعة لبلدة القحطانية في ريف القامشلي الشرقي وطردت الموظفين منها بالقوة.



وأفادت المصادر بأن هذا الإجراء من ميليشيا “قسد” هو تنفيذاً لمخططات الاحتلال الأمريكي، واستمراراً لاستيلاء ميليشيا “قسد” على المنشآت الحكومية ومنازل المدنيين في ريف الحسكة.



ويوم السبت الفائت استولت ميليشيا “قسد” بأمر من الاحتلال الأمريكي على منازل مجموعة من المدنيين في حي يطل على قاعدة أمريكية غير شرعية في الحسكة وهجرتهم منها بقوة السلاح.