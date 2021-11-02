مقتل 7 أشخاص بطلقات نارية في هيوستن خلال عيد الهالوين

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون في أكثر من 12 حادث إطلاق نار بمنطقة هيوستن خلال عطلة هالوين عنيفة، وفقا لتقرير صادر عن قناة "إيه بي سي 13" الأمريكية يوم أمس الاثنين.



وذكر التقرير أن امرأة قتلت مساء الجمعة رميا بالرصاص وأصيب خمسة أشخاص على الأقل في حوادث إطلاق نار منفصلة في منطقة هيوستن.



وأضاف التقرير أنه في وقت مبكر من صباح السبت، تم إطلاق النار على فتاة مراهقة بالقرب من قاعة للحفلات في شمال غربي مقاطعة هاريس وأصيب رجل بالرصاص خلال عملية سطو في جنوب غربي هيوستن.



وقالت السلطات في وقت لاحق، إن امرأة في جنوب غربي هيوستن سلمت نفسها إلى سلطات إنفاذ القانون بعد أن قتلت والدتها وأصابت والدها رميا بالرصاص.



وبعد منتصف ليل الأحد بقليل، قُتل رجل رميا بالرصاص وأصيب مراهق خارج منزل في جنوب شرقي هيوستن.



وطوال يوم الأحد، وقع ما لا يقل عن ثلاث عمليات إطلاق نار منفصلة في أنحاء هيوستن المدينة الأكبر في تكساس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على الأقل، من بينهم أب وطفله البالغ من العمر عاما واحدا في إطلاق نار على الطريق.