التحالف الدولي مستمر بدعمه لـ"قسد"
مقتل 3 أشخاص من قسد بواسطة مسيرة تركية
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"
حميميم: بطاريات "بوك" و"بانتسير" السورية دمرت 6 صواريخ إسرائيلية
ما دلالة زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد؟..
الجيش يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة
اليمن..انسحاب قوة عسكرية سعودية كبيرة من عدن
استهداف مقرين لميليشيا (قسد) بريف دير الزور
بوغدانوف يبحث مع السفير حداد تطورات الوضع في سورية
“القوات الأمريكية لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط في سوريا”
لم ينج منه سوى واحد.. اللواء البريطاني الذي قاتل في سوريا تحت الأضواء من جديد
“قسد” تسرق محطة قطارات مع كامل معدّاتها في دير الزور
عصيان وفوضى في سجن «الصناعة» بالحسكة
الجفاف وتلوث الساحل السوري من الناقلات سيجعلان سوريا غير قابلة للعيش

مقتل 3 أشخاص من قسد بواسطة مسيرة تركية

قتل 3 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي «الهلالية» ضمن مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.

وأدى الاستهداف التركي إلى احتراق السيارة بشكل كامل، ومقتل من كان بداخلها من المسلحين التابعين لقسد.

وفي 23 من الشهر الماضي، استهدفت طائرات مسيرة تركية، عربة قالت «قسد» إنها تقلّ مدنيين في مدينة عين عرب بريف حلب.

ونتج عن الاستهداف مقتل مدنيين اثنين وثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة آخرين.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الحديث عن احتمال شن أنقرة لعملية عسكرية في الشمال السوري تستهدف القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية بحسب ما أكده مسؤولون أتراك.

وتصنف تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» قسد، على قوائم الإرهاب، واتهمت أنقرة «قسد» باستهداف رتل عسكري تركي شمال سوريا ما أدى لمقتل جنديين تركيين.