مقتل 3 أشخاص من قسد بواسطة مسيرة تركية

قتل 3 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي «الهلالية» ضمن مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.



وأدى الاستهداف التركي إلى احتراق السيارة بشكل كامل، ومقتل من كان بداخلها من المسلحين التابعين لقسد.



وفي 23 من الشهر الماضي، استهدفت طائرات مسيرة تركية، عربة قالت «قسد» إنها تقلّ مدنيين في مدينة عين عرب بريف حلب.



ونتج عن الاستهداف مقتل مدنيين اثنين وثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة آخرين.



ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الحديث عن احتمال شن أنقرة لعملية عسكرية في الشمال السوري تستهدف القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية بحسب ما أكده مسؤولون أتراك.



وتصنف تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» قسد، على قوائم الإرهاب، واتهمت أنقرة «قسد» باستهداف رتل عسكري تركي شمال سوريا ما أدى لمقتل جنديين تركيين.