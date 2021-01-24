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مسؤول تركي: جو بايدن ينحدر من أصل كردي!

أعلن أورخان مير أوغلو، القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينحدر من أصل كردي من عشيرة بيروكي الكردية قبل هجرة عائلته إلى الولايات المتحدة.

 وقال هذا النائب البرلماني التركي السابق، في تغريدة على موقع “تويتر” بهذا الشأن إنه علم بذلك مؤخرا من أحد أصدقائه الأكراد، وإن “البعض يزعمون أن اسم بايدن الحقيقي كان جيمويا بهاء الدين آغا، وأنه ينتمي لأسرة كردية هاجرت من يريفان إلى الولايات المتحدة، وتنتمي لعشيرة بيروكي الكردية”.

في المقابل، ما يُعرف عن جو بايدن هو أنه من مواليد بنسيلفانيا الأمريكية، وينحدر أجداده من أصول إنجليزية وآيرلندية وفرنسية.


تأتي هذه التغريدة، التي يصعب التحقق من دقة مضمونها من عدمه، في الوقت الذي يشيع فيه الاعتقاد أن بايدن سيتبنى سياسة داعمة للأكراد، وأن العلاقات بين أنقرة وواشنطن ستمر، لهذا السبب وغيره، كقضية صواريخ “آس 400” الروسية، بفترة صعبة، لاسيما أن الرئيس الأمريكي الجديد سبق أن أدلى بتصريحات مناهضة للسياسة الخارجية التركية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط دعوات أمريكية لفرض المزيد من العقوبات على أنقرة.

 

 


المصدر: صحيفة “زمان” (بالعربية) التركية/صحيفة “Ahval News” (بالإنجليزية) التركية