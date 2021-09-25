مسؤول إيراني: طهران مستعدة لبناء محطتين لتزويد لبنان بحاجته من الكهرباء

كشف مسؤول إيراني رفيع من نيويورك،يوم أمس الجمعة، أنّ بلاده "مستمرة في تزويد لبنان بالوقود ما بقي اللبنانيون بحاجة إليه"، مشيراً إلى استعداد بلاده "لبناء محطتين لتزويد لبنان بحاجته من الطاقة الكهربائية".



ويُذكر أنّ العلاقات الإعلامية في حزب الله أعلنت أمس في بيان وصول الباخرة الثانية المحمّلة بمادة المازوت من إيران إلى مرفأ بانياس على الساحل السوريّ، على أن تدخل لبنان بواسطة الصهاريج خلال أيام.



ووصلت حتى الآن 5 قافلات من صهاريج المازوت الذي جلبه حزب الله من إيران، إلى الشعب اللبناني، بعد أن عبرت الحدود السورية في اتجاه الأراضي اللبنانية.



إلى ذلك، أكّد المسؤول الإيراني الرفيع أنّ العودة إلى مفاوضات فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد تحدث "ربما خلال أيام أو أسابيع".



وقال المسؤول الإيراني إنه "لدينا شكوك برغبة بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي لغياب مؤشرات واقعية لدعم الأقوال"، مضيفاً أن إيران "تنتظر أفعالاً من إدارة بايدن تتعلق برفع العقوبات والإفراج عن الأموال الايرانية".



وبالتوازي مع ذلك، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس أيضاً، أنّ إيران ستعود إلى المفاوضات الخاصة باستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 "قريباً جداً".



وكشف مسؤول أميركي كبير، أول أمس الخميس، أنّ "الفرصة ما زالت قائمة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني"، لكن "طهران لم تطرح بعدُ موعداً لاستئناف المحادثات"، وفق قوله.



هذا ولفت المسؤول الإيراني نفسه، إلى أنّ " المباحثات مع الدول الإقليمية وعلى رأسها السعودية ماضية بصورة طيبة".



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن أول أمس الخميس أنّه "في الأشهر القليلة الماضية أجرينا اتصالات أكثر تنظيماً مع السعودية"، مضيفاً أنّه "كانت هناك محادثات جيدة حول القضايا الثنائية".